Der Ulmer Motorölhersteller Liqui Moly hat das vergangene Jahr mit einem Rekordumsatz von 733 Millionen abgeschlossen. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, steigerte sich der Ertrag dabei um rund 40 Prozent. Wie Geschäftsführer Ernst Prost sagte, sei Liqui Moly aber noch ein gutes Stück vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Es war die letzte Pressekonferenz von Ernst Prost. Er verabschiedete sich am 22. Februar in den Ruhestand.