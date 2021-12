Linienbus ausgebrannt

Durch einen ausgebrannten Linienbus ist am späten Montagnachmittag in Schwäbisch Gmünd ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Der 60-jährige Busfahrer hatte sich auf einer Leerfahrt in der Gmünder Weststadt befunden, als der Bus Feuer fing. Ein hinterherfahrender Kollege machte ihn auf den Brand aufmerksam. Nachdem er den Bus gestoppt hatte, breitete sich das Feuer vom Motorraum im Heck schnell aus und erfasste in kurzer Zeit das gesamte Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Ursache ist noch unklar.