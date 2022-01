per Mail teilen

Der Gemeinderat Aalen hat am Donnerstagabend die Beratungen über die Zukunft des Thermalbades Limes-Thermen auf Mitte Februar vertagt. Zuvor hatte sich Alt-Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle besorgt in einem offenen Brief geäußert. Er befürchte, dass das Bad kaputt gespart werde. Im Gemeinderat wurde im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschlossen, für Schulen knapp 200 Luftfiltergeräte anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf rund 680.000 Euro.