per Mail teilen

Die Stadt Nördlingen bietet zusammen mit den Hilfswerken Caritas und Diakonie wieder einen kostenfreien Lieferservice für hilfsbedürftige Menschen an. Senioren oder Alleinstehende können unter der Nördlinger Rufnummer 84-777 Lebens- und Arzneimittel bestellen, die dann von Ehrenamtlichen geliefert werden. Auch die Evangelische Kirchengemeinde St. Georg beteiligt sich an der Fortsetzung der Hilfsaktion in Corona-Zeiten.