Lieferdienstfahrer nach Bestellung überfallen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch in der Ulmer Innenstadt den Mitarbeiter eines Lieferservices überfallen. Er hatte laut Polizei zunächst das Essen bestellt. Dafür hatte der Unbekannte allerdings die Hilfe eines Passanten in Anspruch genommen. Gegen zwei Uhr nachts habe der mutmaßliche Täter den Mann angesprochen und gebeten, über sein Handy Essen und Getränke in eine nahegelegene Straße zu bestellen. Der Passant half ihm. Als der Mitarbeiter des Bringdienstes mit der Bestellung ankam, bedrohte ihn der maskierte Unbekannte mit einer Pistole. Er erbeutete Geld und Handy seines Opfers und rannte weg, so die Polizei. Die Ermittler konnten den helfenden Passanten ausfindig machen. Er beschreibt den Täter als jungen Mann zwischen 25 und 30 Jahren.