Die Hausgeräte-Sparte des Technologieunternehmens Liebherr hat am Dienstag einen neuen Standort im Ulmer Science Park III eingeweiht. Dort wird laut Unternehmensleitung neben dem Vertriebsgeschäft für Deutschland die Entwicklungsabteilung für digitale Produkte angesiedelt. Unter anderem will der Ochsenhausener Konzern in Ulm Programme entwickeln, die Geräte über das Internet miteinander vernetzen.