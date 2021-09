Liebherr will neues Werk bauen

per Mail teilen

Der Kranhersteller Liebherr will sich am Standort Ehingen (Alb-Donau-Kreis) vergrößern. Allerdings nicht am bisherigen Standort beim Stadtteil Berkach. Ehingens größter Arbeitgeber (3.500 Mitarbeiter) plant eine "grüne Fabrik" im Industriegebiet Berg. Die Erweiterung von mehreren hunderttausend Quadratmetern sei nötig, um die steigende Nachfrage nach Kranen zu erfüllen, teilte das Unternehmen mit. Durch die Vergrößerung sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen. Die Mobil- und Raupenkrane von Liebherr werden laut Mitteilung etwa benötigt, um Photovoltaik-Anlagen oder Stromtrassen zu installieren. Das Werk soll außer mit grünem Strom auch mit erneuerbaren Energieträgern versorgt werden.