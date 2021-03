Liebe, die ein ganzes Leben hält? Von wegen. Auch bei Storchenpaaren gibt es Beziehungsprobleme - wie bei uns Menschen. Die hat der ehrenamtliche Weißstorchbetreuer aus Ellwangen, Helmut Vaas, erlebt.

Über den Donauwiesen kreisen sie wieder, und auch in Ellwangen sitzen die Störche schon wieder in ihren Nestern. Ende März fangen die ersten Storchenpaare mit dem Brüten an. Der ehrenamtliche Weißstorchbetreuer vom Naturschutzbund Ellwangen (Nabu), Helmut Vaas, rechnet damit, dass sich dieses Frühjahr einige neue Störche ansiedeln, denn die jungen Tiere haben sich schon die letzten Jahre sich "in der Gegend rumgetrieben".

Nicht immer läufts so harmonisch im Nest wie bei diesem Weißstorch-Paar. Pressestelle NABU Ellwangen, Helmut Vaas

Männchen sind "Horst-treu"

Vor allem die Männchen seien "Horst-treu", meint Vaas. Wenn sie den Winter überlebt haben, kommen sie an ihren Vorjahres-Horst zurück und hoffen, dass auch ihr Weibchen zurück ins heimische Nest geflogen kommt. Wenn die Partnerschaft gut war, kann sie auch halten. Eine Selbstverständlichkeit ist es jedoch nicht. Dass Storchenpaare ein Leben lang zusammenbleiben, ist laut Vaas ein Märchen.

Baumeister am Horst: Weißstorch mit einem Zweig im Schnabel. Pressestelle NABU Ellwangen, Helmut Vaas

Beziehungsstress im Nest

Vaas berichtet von einem Storch aus dem Elsass, der mit seinem Weibchen auf einem Mobilfunkmast nistete. Doch der Franzose war nicht treu. Er flog plötzlich davon zu einem Nest auf dem Rathausdach in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), um dort eine Störchin zu beglücken. Irgendwann kehrte er zurück zu seiner Ex und inzwischen pendelt der Casanova zwischen beiden Nestern.

Wieder deutlich mehr Störche als in den 1970er Jahren

Vom Aussterben bedroht sind Weißstörche bei uns nicht mehr. Vaas berichtet, dass in den 1970er Jahren in ganz Baden-Württemberg nur noch 15 Storchenpaare brüteten. Durch die Schutzmaßnahmen sind es inzwischen wieder deutlich mehr. Im vergangenen Jahr waren 1.495 Horste im Land besetzt.