Die bayerisch-baden-württembergische Grenze treibt mal wieder skurrile Blüten: Seit Samstag herrscht Gesichtsfreiheit für Passagiere, die in Bayern in regionalen Bussen und Bahnen unterwegs sind – die Masken sind gefallen. In Baden-Württemberg dagegen müssen weiterhin Masken getragen werden. Ist das Wirrwarr da mal wieder vorprogrammiert?