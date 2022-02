In Altheim (Alb) im Alb-Donau-Kreis findet am Mittwoch ab 9 Uhr der traditionelle Lichtmessmarkt statt. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Auf dem Rathausvorplatz und in umliegenden Gassen bieten Händler ihre Waren an. Laut Mitteilung gelten die aktuellen Regeln der Corona-Verordnung, auf dem Marktgelände besteht zudem Maskenpflicht.