Esel beweiden Ufer am Lichternsee

Die Ufer am Lichternsee bei Ulm werden künftig regelmäßig von Eseln beweidet. Das hat das Regierungspräsidium Tübingen bekannt gegeben. Rund ein Dutzend Esel soll jedes Jahr von Mai bis Oktober in einem eingezäunten Bereich gehalten werden. Das Gras bleibt kurz und die Ufer frei von Gehölzen. Dadurch werden laut Regierungspräsidium in dem Naturschutzgebiet auch die Lebensbedingungen für Insekten, Reptilien und Vögel verbessert. In den vergangenen Monaten waren dafür die Steilufer an dem ehemaligen Baggersee abgeflacht worden. Eine Kiesinsel soll außerdem als Brutplatz für die seltene Flussseeschwalbe dienen. Für Besucherinnen und Besucher sollen am Ulmer Lichternsee eine Beobachtungsplattform mit Informationstafeln und zwei Holzbrücken aufgebaut werden.