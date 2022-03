Leuchtende Zeichen für Frieden und Solidarität

In vielen Orten der Region gibt es dieser Tage leuchtende Zeichen gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine. In Heidenheim leuchtete am Donnerstagabend Schloss Hellenstein blau-gelb in den Nationalfarben der Ukraine. Damit will die Stadt ein Zeichen für den Frieden setzen. Oberbürgermeister Michael Salomo schrieb dazu auf Facebook: "Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Menschen und ihren Familien und Freunden." Auch die Eis-Arena vor dem Rathaus in Schwäbisch Gmünd war aus Soldidarität mit der Ukraine am Abend in Blau und Gelb getaucht, ebenso das Congress-Centrum Stadtgarten. In Böbingen im Ostalkreis kamen laut "Gmünder Tagespost" geschätzt vier- bis fünfhundert Menschen zusammen, um am Park am alten Bahndamm mit Kerzen und Lichtern ein leuchtendes Zeichen für den Frieden zu setzen.