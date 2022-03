Letzte Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Aalen

Am Samstag soll in Aalen eine mutmaßliche Weltkriegsbombe entschärft werden. Dabei ist die wichtigste Frage noch ungeklärt: Ist es überhaupt eine Bombe?

Noch liegt es in etwa vier Metern Tiefe im Boden verborgen, das Objekt aus Metall. Mehr ist es für Ralf Vendel derzeit nicht. Für den Chef des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Sindelfingen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist, bei 50 Prozent.

Ralf Vendel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Sindelfingen deutet auf die Stelle in Aalen, an der eine Bombe im Boden liegen könnte. SWR Frank Polifke

Anomalie im Boden gefunden

Man habe zwar auf einem von einem alliierten Aufklärungsflugzeug gemachten Foto einen Einschlagspunkt entdeckt. Auch die Suchgeräte haben eine große Anomalie im Boden gefunden. Es sei aber noch zu früh, um mit Sicherheit zu sagen, dass es sich um eine Bombe handelt.

"Wenn wir die Bombe sehen, dann können wir erst hundertprozentig sagen, dass es sich um eine Bombe handelt."

Herangraben an die Bombe: Baggerfahrer mit sensiblem Händchen gefragt

Sollte es tatsächlich eine Bombe sein, könnte sie 250 Kilogramm wiegen - oder sogar 500. Das wird sich am Donnerstagvormittag herausstellen. Da werden sich die Entschärfer an das Objekt herangraben. Mit größtmöglicher Vorsicht, versteht sich: Der Baggerfahrer - der übrigens nicht vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kommt, sondern von einem Bauunternehmen - braucht dabei ein äußerst sensibles Händchen. Er muss die vorher abgesprochenen Handzeichen der Entschärfer genau beachten.

Schutzwall aus 200 Sandsäcken

Die letzten Zentimeter graben sich die Entschärfer dann von der Seite an die mutmaßliche Bombe heran und legen sie von Hand frei. Sollte sich der Gegenstand tatsächlich als Bombe entpuppen, wird um den Fundort ein Schutzwall errichtet.

Dafür liegen 200 Sandsäcke von respektabler Größe bereit. "Es sind an die 200 "Bigpacks", die hier vorgehalten werden, wo man dann das Loch praktisch einhaust und nochmal einiges an Erde, wir haben insgesamt 800 Tonnen Erdmasse, die wir hier zu einem Erdwall aufschütten", erklärt Ralf Vendel.

Falls eine Fliegebombe in Aalen entschärft werden muss: 200 Sandsäcke sollen als Schutzwall hufeisenförmig um den Fundort geschichtet werden. SWR Frank Polifke

Sprengung ist der letzte Ausweg

Im günstigsten Fall gelingt es dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, den Zünder herauszudrehen und die Bombe auf diesem Weg zu entschärfen. Da aber so gut wie jeder Blindgänger beim Aufprall in irgendeiner Weise verformt oder anderweitig beschädigt wurde, kann es auch vorkommen, dass das Herausdrehen nicht funktioniert.

Wenn gar nichts hilft, wird die Bombe an Ort und Stelle gesprengt. In diesem Fall legen die Entschärfer eine Sprengladung neben die Bombe. Anschließend wird das Loch mit Sand zugeschüttet, und als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden so genannte "Flexi-Tanks" darübergeschoben. Das sind Tanks, die mit 22.000 Litern Wasser befüllt werden. Eine spektakuläre Explosion mit weithin sichtbarem Feuerball wird es in Aalen nicht geben.

Fundstelle wird gut gesichert

Sollte sich der Bombenverdacht bestätigen, wird der Fundort bis zur Entschärfung stark gesichert. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen durch die Polizei. Aber auch ein zusätzlicher Zaun - samt nächtlicher Beleuchtung.