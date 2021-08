Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 8 zwischen Hohenstadt (Kreis Göppingen) und Ulm-Nord geht in die letzte Phase. Ab Mittwoch wird die Baustelle bei Ulm-West noch einmal verlegt.

Es geht um die Baustelle bei Ulm-West auf Höhe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis). Damit dort eine Asphaltschicht auf die Fahrbahn der A8 in Richtung München aufgetragen werden kann, wird der Verkehr ab Anfang August komplett auf die Fahrbahn Richtung Stuttgart verlegt.

Die Arbeiten am sechsspurigen Ausbau der A8 bei Ulm gehen in die letzte Phase Thomas Heckmann

Weiterhin zwei Spuren auf A8 in beide Richtungen

Während der Arbeiten wird es weiterhin zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung geben, so ein Sprecher der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Während die Baustelle allerdings eingerichtet wird, steht pro Richtung zum Teil nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Die Einrichtung des neuen Baustellenabschnitts findet nachts statt und beginnt Mittwochabend.

Während der Arbeiten muss laut der Autobahn GmbH außerdem die Anschlussstelle Ulm-West in Fahrtrichtung München für den August gesperrt werden. Hintergrund sind die Besonderheiten des Asphalts. Es handele sich um lärmmindernden Fahrbahnbelag. Dieser müsse auf der gesamten Fahrbahnbreite aufgetragen werden, die in diesem Falle auch in die Autobahnabfahrt reicht. Die Umleitung auf die B10 in Richtung Ulm bzw. Stuttgart erfolgt über die Anschlussstelle Ulm-Ost.

A8-Ausbau zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord 18 bis 25 Prozent Schwerlastanteil oder etwa 14.000 Lkw am Tag: Die Autobahn A8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord ist Teil der wichtigsten Ost-West-Straßenverbindung im süddeutschen Raum und sehr stark ausgelastet. Um den rund 23 Kilometer langen Autobahnabschnitt den gestiegenen Anforderungen anzupassen, wird er seit 2012 sechsstreifig ausgebaut und erhält mit einer zusätzlichen Anschlussstelle den Doppelanschluss Ulm-West/Ulm-Nord.

Quelle: Autobahn GmbH des Bundes

Nach Abschluss der nun beginnenden Arbeiten Ende August kann dann die Fahrbahn vollständig freigegeben werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Es könne noch örtlich zu Verkehrsbehinderungen wegen Restarbeiten kommen.