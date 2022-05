In einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm ist am Donnerstagvormittag Gas ausgetreten. Nach Angaben der Polizei ist bei Reparaturarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Polizei hatte vorsorglich die gesamte Ludwigsstraße in der Neu-Ulmer Innenstadt abgesperrt.