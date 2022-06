Leitungssanierung für mehr als 15 Millionen Euro

In Heidenheim wurde am Dienstag eine rund 350 Meter lange Kunststoffleitung in eine bestehende Trinkwasser-Druckleitung eingezogen. Die Arbeiten sind Teil einer 15 Millionen Euro teuren Sanierung der Fernwasserleitung von Langenau nach Oberkochen. Die mehr als 100 Jahre alte Fernwasserleitung aus Grauguss ist von Korrosion angegriffen und wird deshalb abschnittsweise erneuert, so eine Sprecherin der Landeswasserversorgung. In einem ersten Abschnitt wurden die alten Rohre bereits durch Stahlrohre in offener Bauweise ersetzt. Da man nun die Leitung in einem stark bebauten Gebiet mit Wohnhäusern und Kleingärten erneuert, hat man sich für den Einzug eines Kunststoffrohres in das bestehende Gussrohr entschieden. Bis 2025 sollen weitere Abschnitte saniert werden. Die Druckleitung versorgt mit zwei anderen Fernwasserleitungen rund 400.000 Haushalte in Ostwürttemberg und dem mittleren Neckarraum.