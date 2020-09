per Mail teilen

In Zeiten erhöhten Arbeitsaufkommens wegen der Corona-Pandemie verliert das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises seine Leiterin. Barbara Unger, die den Posten erst vor zehn Monaten übernommen hatte, verlässt laut einer Mitteilung des Landratsamtes die Behörde. Ihr Stellvertreter ging im August in den Ruhestand. Kommissarisch wird vorerst der Leiter des Fachdienstes Flurneuordnung die Amtsgeschäfte übernehmen. Außerdem wurde der Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Heidenheim, Christoph Bauer, an das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises abgeordnet.