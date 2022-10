Leiter des Ulmer Impfteams: "Corona zu verdrängen, ist minder schlau"

Die Corona-Zahlen gehen hoch, viele Krankenhäuser warnen schon vor einer Herbstwelle. Bernd Kühlmuß, der Leiter des Impfteams in Ulm, warnt davor, die Pandemie zu unterschätzen.

Bernd Kühlmuß ist Professor für Gesundheitswissenschaften an der Dualen Hochschule in Heidenheim. Außerdem berät er das Sozialministerium in Fragen der Pandemiebewältigung und er ist Leiter des Ulmer Impfteams.

SWR Aktuell: Herr Kühlmuß, in Bus und Bahn sieht man trotz Pflicht immer weniger Menschen mit Maske. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wird Corona immer weniger ernst genommen? Und kann man das vielleicht auch?

Bernd Kühlmuß: Das ist ja eine menschliche Qualität, Dinge zu verdrängen. Es ist allerdings nicht sehr klug hier bei uns. Und deshalb glaube ich schon, dass man Corona ernst nehmen sollte. Vor einem Monat hatten wir noch auf unseren Intensivstationen in Deutschland etwa 650 Patienten mit einer Corona-Infektion. Mittlerweile sind es 1.800. Wir haben über 10.000 Menschen pro Woche, die mit einer Corona-Infektion in Krankenhäuser kommen. Also wenn Sie das noch verdrängen wollen, das finde ich sehr dümmlich. Das ist minder schlau. Und das Gesundheitssystem ist durchaus langsam wieder an der Kapazitätsgrenze und in einigen Bereichen bereits wieder überlastet.

SWR aktuell: Wer kann sich denn jetzt überhaupt impfen lassen?

Kühlmuß: Das neue ist die zweite Auffrischungsimpfung. Und das ist klar geregelt, wem das hier empfohlen wird: Das sind erstens Menschen, die über 60 Jahre alt sind, zweitens Personen ab fünf Jahren mit einem deutlich erhöhten Risiko für schwere Verläufe in Folge irgendeiner Grunderkrankung, zum Beispiel einer Lungen- oder Herzerkrankung. Drittens Menschen ab fünf Jahren, die kein gutes Immunsystem haben. Viertens Bewohner von Pflegeeinrichtungen, die ein hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben und unter 60 Jahre alt sind. Und fünftens Menschen, die vor einem medizinischen Hintergrund arbeiten, also Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, Therapeuten und so weiter, die eben direkten Patientenkontakt haben. Das sind die Gruppen, denen jetzt eine zweite Auffrischung empfohlen wird.

SWR Aktuell: Würden Sie denn die Impfung auch für jüngere Menschen, die zwischen 30 und 40 sind, empfehlen?

Kühlmuß: Die STIKO in Deutschland empfiehlt das für Personengruppen, die ein besonderes Risiko haben. Dem würde ich mich anschließen. Individuell kann man aber sagen, wer viel reist, wer viel in engen Räumen mit anderen zusammen ist, hat ein höheres Risiko, sich zu infizieren. Und er kann dieses Virus dann natürlich auch weitergeben an andere. Und wenn Sie sagen, 'ich bin jetzt viel in öffentlichen Räumen unterwegs, die niesen alle um mich herum und tragen keine Maske', dann würde ich mich eher impfen lassen, als wenn ich sage, 'ich sitze nur in meiner Wohnung und bewege mich da nicht raus'. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung.

SWR Aktuell: Jetzt gibt es seit ein paar Wochen ja gleich drei Impfstoffe von BioNTech und Moderna gegen die Omikron-Varianten. Stellen Sie fest, dass sich seitdem wieder mehr Menschen impfen lassen?

Kühlmuß: Das ist ganz eindeutig so. Diese angepassten Impfstoffe machen ja auch Sinn, denn unsere Impfstoffe haben anfangs sehr gut gewirkt gegen den Wildtyp, auch noch gegen die Alpha-Variante. Aber mit jeder neuen Virusvariante, also Deltatyp, Omikron, BA1 bis BA5, da hat es immer weiter abgenommen. Und das war jetzt dringend notwendig, diese bivalenten, also gegen den ursprünglichen Typ und gegen die BA4- und BA5-Variante wirkenden Impfstoffe auf den Markt zu bringen.

SWR Aktuell: Glauben Sie denn, dass Impftermine jetzt bald wieder knapp werden?

Kühlmuß: Nein, das glaube ich gar nicht. Wir haben genügend Impfstoffe verfügbar. Und die Impfung ist heute dort verortet, wo sie eigentlich auch hingehört: in den ambulanten Bereich - also bei den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten, darüber hinaus auch bei den Betriebsärztinnen und Betriebsärzten.

SWR Aktuell: In der jetzigen Situation wollen sich ja auch immer mehr Geflüchtete bei uns boostern lassen, etwa aus der Ukraine. Aber das ist ja gar nicht so einfach, weil die andere Impfstoffe hatten.

Kühlmuß: Ja, es ist so, dass wir die in der EU nicht anerkannten Impfstoffe wie beispielsweise Sputnik oder Sinovac, dann anerkennen, wenn eine Grundimmunisierung stattgefunden hat mit den genannten Impfstoffen. Wenn die Geflüchteten also zweimal oder öfter geimpft sind, dann erkennen wir das als Grundimmunisierung an und können die dann auch auffrischen. Haben sie nur eine Impfung mit diesen Impfstoffen erhalten, dann müssen sie eine neue Grundimmunisierung beginnen. Das ist frühestens drei Monate nach der letzten Impfung sinnvoll. Sind die mit einem ganz anderen Impfstoff geimpft worden, dann müssen sie noch mal ganz neu anfangen.