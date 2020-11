Auf dem Flugplatz Neresheim-Elchingen (Ostalbkreis) ist am späten Freitagnachmittag ein Leichthubschrauber abgestürzt. Der Pilot blieb nach ersten Informationen der Polizei unverletzt. Am Fluggerät entstand Totalschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Der Hubschrauber befand sich laut Polizei im Schwebeflug nur wenige Meter über der Erde, als er plötzlich zur Seite kippte und sich mit den Rotorblättern in der Erde verhakte. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.