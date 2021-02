Der Küchenbauer Leicht hat am Dienstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ein neues Werk eröffnet. Nach Firmenangaben werden künftig 140 Menschen in der Fabrik arbeiten. Das Unternehmen mit Sitz im benachbarten Waldstetten hat rund 90 Millionen Euro in den Neubau investiert, in dem Küchenmöbel hergestellt werden.