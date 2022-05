Bei einer am Wasserwerk in Herbrechtingen im Kreis Heidenheim am Samstagabend entdeckten Leiche handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 84-jährigen Mann. Er war am Samstagnachmittag von einem Seniorenwohnheim als vermisst gemeldet worden. Der 84-Jährige sei offenbar in die Brenz gestürzt und zu Tode gekommen. Die weiteren Ermittlungen liefen, so ein Sprecher der Polizei in Ulm.