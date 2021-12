Leiche in Amstetten: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Portugal fest

per Mail teilen

Nach dem Fund eines toten Mannes auf einem Acker bei Amstetten hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Das hat das Polizeipräsidium Ulm am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Pakistani. Laut Polizei wurde er vor zwei Tagen nach intensiven Ermittlungen in Portugal festgenommen. Er soll sich in der Nacht zum 1. Dezember gemeinsam mit einem 35-Jährigen aus dem Kreis Göppingen gemeinsam in seiner Wohnung im Alb-Donau-Kreis aufgehalten haben. Wie der 35-Jährige getötet wurde, ist noch unklar.

Am Donnerstag vor einer Woche wurde der Fundort bei Amstetten erneut auf Spuren hin untersucht SWR

Das Opfer wurde vermutlich noch im Laufe der Nacht auf einem Feld bei Amstetten abgelegt. Die Behörden sprechen von "Hinweisen auf eine mögliche vorausgegangene Misshandlung des Verstorbenen". Vor einer Woche suchte die Polizei den Bereich um den Ort ab, an dem der Tote gefunden wurde.

Zum Motiv gibt es der Polizei zufolge noch keine Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft Ulm ersucht derzeit um die Auslieferung des Verdächtigen.