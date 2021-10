Schulamtsleiter beklagt Lehrkräftemangel

An Ulmer Schulen fehlen Lehrkräfte. Nach Einschätzung von Amtsleiter Gerhard Semler ist vor allem an sonderpädagogischen Bildungszentren, in Grundschulen, aber auch an einigen weiterführenden Schulen die Personaldecke sehr dünn. Bei Ausfällen, beispielsweise durch Krankheit, sei es deshalb schwierig, Ersatz zu finden.