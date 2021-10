per Mail teilen

Im Kreis Günzburg sind nahezu alle Lehrkräfte an Grund-und Mittelschulen mit einheitlichen Tablets ausgerüstet. Fast 500 Geräte wurden dafür nach einer europaweiten Ausschreibung gekauft und mit einer Software speziell für den Schulgebrauch versehen. Sobald sich Lehrkräfte in den Geräten anmelden, befinden sie sich in einem extra Lehrer-WLAN und können alle Anwendungen nutzen, teilte der Zweckband digitale Schulen des Landkreises Günzburg mit.