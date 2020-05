per Mail teilen

Der Freizeitpark Legoland in Günzburg wird voraussichtlich am 30 Mai die neue Saison eröffnen. Wie die Parkleitung im Internet mitteilt, sei der Termin letztlich von der Entwicklung der Infektionen in Bayern abhängig. Derzeit stimme Legoland die geplanten Hygienemaßnahmen mit den zuständigen Behörden ab.