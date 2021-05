Das Legoland in Günzburg steht in den Startlöchern, doch für viele Besucher darf der Freizeitpark wegen der Coronapandemie noch nicht öffnen. Nur besondere Gäste dürfen in den Park.

Der zehnjährige Jerome wird liegend transportiert und beatmet, normalerweise ist ein Besuch im Legoland nicht möglich. Doch weil der Freizeitpark derzeit zwar für die Saison vorbereitet ist, aber die Tore noch nicht öffnen darf, gibt es eine besondere Aktion. Schwerkranke Kinder wie Jerome dürfen mit ihren Familien kommen. Der 10-jährige Jerome besucht mit seiner Mutter das Legoland in Günzburg. Pressestelle Legoland Günzburg Für die Kinder und ihre Familien werden dann auch die geeigneten Attraktionen des Parks in Betrieb genommen. Unterstützung bei dem Projekt bekommt der Freizeitpark vom "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes Allgäu/Schwaben, teilte Legoland mit. Weiter wegen Corona geschlossen: Legoland fühlt sich benachteiligt Aber eigentlich will die Legoland-Leitung den Park in Günzburg richtig öffnen. Man sehe sich in der Diskussion um Lockerungen benachteiligt, so Pressesprecherin Marion Pachmann, und sei in Gesprächen mit der bayerischen Landesregierung. "Wenn Zoos öffnen dürfen, wenn Hotels an den Start gehen, man darf in Freibäder, und die Freizeitparks in Bayern sind im Moment noch nicht auf der Liste, noch gar nicht erwähnt, das stößt auf Unverständnis auch bei uns." Man habe im vergangenen Jahr mit umfangreichen Hygienekonzepten bewiesen, das der Freizeitpark sicher vorgegangen sei und im Sinne der Gäste gehandelt habe. Eigentlich hätte das Legoland seit Ende März geöffnet, so Pachmann, nach und nach kehren die Mitarbeiter zurück. Doch wenn jetzt das Signal zum Öffnen käme, bräuchte man nochmal zwei Wochen um alles vorzubereiten. Vergangenes Jahr waren etwa 760.000 Gäste ins Günzburger Legoland gekommen. Im Jahr zuvor hatte es einen Rekord von 1,9 Millionen gegeben. Nun hoffe man darauf, dass sich die Zahlen in diesem Jahr wieder etwas steigern lassen, so die Sprecherin.