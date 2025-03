Weil es für das Legoland schwierig ist, einheimisches Personal zu finden, wirbt der Freizeitpark in Günzburg gezielt Menschen aus dem Ausland an - und investiert vor Ort in Unterkünfte.

Im Landkreis Günzburg liegt die Arbeitslosigkeit bei gerade mal knapp über zwei Prozent. "Da ist für uns fast nichts zu holen", sagt Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone. Zumal ja auch ein Saisonbetrieb für viele nicht besonders attraktiv erscheint. Von den 2.000 Mitarbeitenden und Saisonkräften des Freizeitparks in Günzburg kommen 800 aus dem Ausland.

Für Saisonkräfte hat das Legoland jetzt eine zweistellige Millionensumme investiert und neue Unterkünfte gebaut. Pressestelle Legoland Deutschland

So hat fast die Hälfte der Beschäftigten im Legoland seinen ersten Wohnsitz außerhalb des Landkreises Günzburg. Rund 800 kommen aus dem Ausland, vor allem aus Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Für sie hat der Freizeitpark jetzt eine zweistellige Millionensumme investiert und neue Unterkünfte gebaut. Sieben weitere Gebäudekomplexe mit insgesamt 180 Einzel- und Doppelzimmern sollen zum Saisonstart bezogen werden. Die Zahl der Zimmer für Beschäftigte auf dem Legoland-Gelände steigt damit auf 500.

Legoland Deutschland investiert in Unterkünfte

"In der Stadt Günzburg gibt es nicht genügend Wohnungen für unsere Mitarbeiter. Deshalb bauen wir sie selbst", erklärt Geschäftsführerin Stone bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Bei der Stadtverwaltung im Günzburger Rathaus stehen ohnehin schon 200 Familien auf der Warteliste für preisgünstigen Wohnraum, berichtet Bürgermeisterin Ruth Niemetz (CSU). Da sei man sehr dankbar, wenn das Legoland seine Mitarbeiter selbst unterbringt.

So sehen die neuen Einzelzimmer aus. 16 Quadratmeter möbliert, inklusive eigenem Bad. Die Legoland-Beschäftigten bezahlen dafür 200 Euro Warmmiete. SWR Kilian Wolkersdorfer

Für das Legoland ist es überhaupt schwierig, Personal zu rekrutieren. "Wir gehen in Ungarn auf Jobmessen und haben dort auch eine eigene Recruiterin", sagt die Geschäftsführerin. Das zeigt Erfolg. Die Ungarn machen inzwischen mit Abstand den größten Anteil ausländischer Beschäftigter aus. Ähnlich aktiv will der Günzburger Freizeitpark jetzt auch in der Slowakei und in Bulgarien werden.

Saisonkräfte verdienen oft deutlich mehr als in ihrem Heimatland

Zsofia Varsamyi aus Budapest geht bereits in ihre dritte Legoland-Saison. Für ihr Einzelzimmer bezahlt sie 200 Euro warm. "Ich bin sehr froh, dass ich hier so preisgünstig wohnen kann. Auf diese Weise kann ich hier viel Geld ansparen", erzählt die 32-Jährige. Sie hatte in Ungarn das Günzburger Jobangebot im Internet gesehen. "Ich wollte ins Ausland gehen und etwas Neues machen", sagt Varsamyi. Im Legoland arbeitet sie im Bereich "Entertainment" und verdient so viel "wie in Ungarn vielleicht ein Doktor" - jedenfalls weit über dem Durchschnitt in ihrer Heimat.

Für die Saisonkräfte ist am Rande des Freizeitparks eine eigene Siedlung entstanden. Insgesamt gibt es nun 450 Einzel- und 50 Doppelzimmer. SWR Kilian Wolkersdorfer

Saison 2025 im Legoland Günzburg startet am 5. April

Die neue Saison im Legoland startet am 5. April. Der Eintrittspreis an der Kasse für Erwachsene beträgt unverändert 64 Euro. Billiger wird es, wenn man online vorbucht. Der Günzburger Park hofft wieder auf mehr als zwei Millionen Besucher.