Es ist ein tristes Bild, egal ob in Ulm, Ehingen oder Aalen: Die Fußgängerzonen sind wie leergefegt. Die Geschäfte: geschlossen. Viele Einzelhändler lassen sich aber nicht unterkriegen.

Dieser Ulmer Buchhändler versucht, mit kreativen Ideen seine Kunden weiter zu beliefern. SWR Verena Hussong

Hans-Michael Wiltschek versucht, seine Kunden auch in der Coronakrise mit Büchern und Zeitungen zu versorgen. Vor seiner Buchhandlung in der Ulmer Innenstadt hat er einen Karton aufgestellt. Dort legt er, in Papiertüten verpackt, die bestellte Ware seiner Kunden ab. Weitere "Abholkartons" stehen in zwei Lebensmittelmärkten.

In seinem Laden ist trotzdem was los: Dort nehmen Wiltschek und eine Mitarbeiterin am Telefon oder per E-Mail die Bestellungen entgegen. Dennoch verkaufe er derzeit viel weniger als sonst und fürchtet deswegen "einen riesigen Einbruch". Deswegen schicke er Mitarbeiterinnen in den Urlaub und auch Kurzarbeit habe er bereits angemeldet. Außerdem wolle er wegen der Mietzahlungen mit seinem Vermieter sprechen.

Damenmode über die sozialen Medien

Auch Susanne Preis-Ackermann will sich nicht unterkriegen lassen. "Fashion Wave" heißt ihr Geschäft, in dem sie in der Nähe des Ehinger Marktplatzes Damenmode anbietet. Gebummelt wird bei ihr jetzt über die sozialen Medien. Die Geschäftsfrau hat einen Onlineservice eingerichtet und verschickt über WhatsApp Fotos von Blusen, Jacken oder Hosen. Stammkunden bekommen von ihr zusammengestellte Pakete zugeschickt und können die Kleidungsstücke dann zuhause anprobieren.

Doch tragen werde sich dieses Konzept auf Dauer nicht: "Wenn man zuhause bleiben muss und nicht zur Arbeit gehen kann, benötigt man nicht unbedingt neue Bekleidung." Schmerzlich auch: Die Hauptsaison mit Kommunionen, Konfirmationen und Hochzeiten gehe ihr verloren. Aufgeben will Susanne Preis-Ackermann trotzdem nicht so schnell.

Dankesbekundungen in Form von Schokolade

Auch der Ulmer Buchhändler Hans-Michael Wiltschek packt weiterhin Bücher in Papiertüten, schreibt die Namen der Kunden darauf, legt sie im Pappkarton vor dem Schaufenster ab und freut sich über Schokoherzen und Pralinen, die einige Kunden für ihn dort hinterlassen.