Einen Leberkäswecken quasi im Vorbeifahren kaufen, das kann man jetzt in Öpfingen (Alb-Donau-Kreis). Dort hat eine Metzgerei am Donnerstag den etwas anderen Imbiss eröffnet.

In Öpfingen im Alb-Donau-Kries gibt es jetzt einen "Leberkäs-Drive-in". SWR Jürgen Klotz

Der "Drive-in" in Öpfingen hört sich an und funktioniert wie weltweit zigtausende Schnellimbiss-"Drive-ins", bei denen man sein Essen bestellen kann, ohne aus dem Auto zu steigen. Und dennoch ist der Schnellimbiss-Schalter etwas ganz Besonderes, sagt der Inhaber der gleichnamigen Metzgerei, Franz Weinbuch: "Es ist der erste 'Leberkäs-Drive-in' weltweit." Entsprechend anders klingen die Bestellungen: Verlangt wird etwa ein "Leberkäswecken Mexiko", ohne Ketchup und Senf.

Direkt an der Bundesstraße

Der "Leberkäs-Drive-in" liegt direkt an der B311 zwischen Ulm und Ehingen. Tausende Fahrzeuge kommen hier täglich vorbei und ihre Insassen haben es oft eilig, weiß Franz Weinbuch. Früher habe man eine Stunde Mittag gehabt, oder wenigstens einen halbe, "jetzt ist man irgendwie immer auf der Flucht, will einen 'Kaffee to go', kurz etwas zum Essen, ein Weckle".

Das war die Idee für den "Drive-in", der funktioniert wie überall. An einer Säule können vom Auto aus die Bestellungen aufgegeben werden, der Preis wird angezeigt und ein Stück weiter vorne, am Schalter, nimmt der Kunde den bestellten Imbiss in Empfang.

Damit die Bestellung schnell ausgegeben werden kann, arbeiten im "Drive-in" zwei Mitarbeiterinnen, sagt Juniorchefin Katharina Weinbuch. Eine nimmt die Bestellungen auf, die andere bereitet die auf einem Monitor angezeigten Leberkäswünsche der Kunden zu.

Schwäbische Alternative zum Burger

An der Speisekarte wurde im Hause Weinbuch lange getüftelt. Sie wird natürlich dominiert vom Leberkäse - fein, grob, mit Röstzwiebeln, Mexiko-scharf, Pizza, Pute, Rind, Schwabenburger, Grillbratenwecken...

Und wie könnte es mitten im Schwabenland anders sein: Der "Leberkäs-Drive-in" kommt an. Wenn es alles andere als "Drive-in" gebe, warum nicht der Leberkäse, meint ein Gast. Und ein anderer findet die Alternative zum gewohnten schnellen Burger-Brötchen sehr gut.

Ob der "Leberkäs-Drive-in" wie Burger und Co. die Welt erobern kann, wer weiß . Die vielen Autos, die am Eröffnungstag vorgefahren sind, zeigen, dass es fürs schwäbische Fastfood offenbar einen Markt gibt.