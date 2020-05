per Mail teilen

Die Ausgangs- und Kontaktsperre an der LEA Ellwangen wird nicht verlängert und gilt demzufolge bis Sonntag. Das hat das Landratsamt des Ostalbkreises gestern bekannt gegeben. Grund für die Entscheidung sei ein deutlicher Rückgang der Corona-Erkrankten, heißt es. 334 Bewohner gelten als gesund und dürfen sich nun ab Montag wieder frei, auch außerhalb der LEA, bewegen. Die Ausgangssperre für die gesamte Aufnahmeeinrichtung bestand seit rund fünf Wochen. Bis Ende April waren 406 Bewohner und 32 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden, einige davon wurden mittlerweile in andere Unterkünfte verlegt. Die noch wenigen Erkrankten und rund 100 Kontaktpersonen müssen allerdings weiter in einem abgetrennten Bereich isoliert werden. Dafür wurden dort auch Zelte für Fiebermessungen und die Essensausgabe aufgebaut.