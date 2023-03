Ukraine-Flüchtlinge: LEA erhöht Kapazitäten

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen (Ostalbkreis) hat durch den Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ihre Kapazitätsgrenze von 700 Menschen überschritten. Rund 860 Flüchtlinge sind derzeit in der Ellwanger LEA untergebracht, zeitweise waren es sogar 1.000. Laut Leiter Berthold Weiß wurden in bisherigen Gemeinschaftsräumen, in einer Sport- und einer Mehrzweckhalle Unterkünfte geschaffen. Jetzt sei die LEA für die Aufnahme von bis zu 1.200 Menschen gerüstet, so Weiß. Sehr gut laufe die Weiterverlegung in die Kommunen und in Privatunterkünfte, vor allem im Ostalbkreis. Die Flüchtlinge würden direkt von Helfern in der LEA abgeholt und in ihr neues Zuhause begleitet.