Ehemaliger LEA-Bewohner scheitert mit Berufung

Der ehemalige Bewohner der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen (LEA) Alassa M. ist mit seiner Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim gescheitert. Das berichtet die "Schwäbische Zeitung". Der Mann hatte bereits vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht im vergangenen Jahr wegen ungerechtfertigter Polizeigewalt bei einer Personenkontrolle in der LEA im Mai 2018 geklagt. Das Gericht hatte ihm zwar in einigen Punkten Recht gegeben, aber nicht in allen. Alassa M. kann laut Bericht vor dem Bundesverwaltungsgericht in Revision gehen.