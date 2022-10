DNA-Untersuchung: Lepra auf Gräberfeld in Lauchheim nachgewiesen

Das größte frühmittelalterliche Gräberfeld Süddeutschlands liegt in Lauchheim. Was das Leben der Menschen damals für uns heute bedeutet, erzählt Jonathan Scheschkewitz im Interview.

Beigabenausstattung eines reichen Frauengrabes (um 600 n. Chr.), das im Gräberfeld bei Lauchheim gefunden wurde. Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Im Grab 90 des Gräberfeldes waren menschliche Überreste noch gut sichtbar: Im Brustbereich wurden eine Scheibenfibel und Perlen von einer Halskette gefunden, die aus der ersten Hälfte 7. Jahrhunderts stammen. Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen In den Gräbern wurden teils auch Teile von Bekleidungen gefunden. Sie dienen als Grundlage für neue Erkenntnisse zur Verwendung unterschiedlicher Stoffe, zu Aussehen und Trageweise der Kleidungsstücke und auch zur Austattung der Toten und ihrer Gräber. Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Zwischen 1986 bis 2005 wurde in Lauchheim (Ostalbkreis) das bislang größte frühmittelalterliche Gräberfeld Baden-Württembergs und die zugehörige Siedlung großflächig ausgegraben, so das Landesamt für Denkmalpflege. Und so sieht der Gräberfeldplan Lauchheim "Wasserfurche" aus. Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Grab 600 war laut Landesamt eine Frauenbestattung im 6. Jahrhundert. Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Ein Luftbild der Ausgrabungen mit Gebäudegrundrissen bei Lauchheim-Mittelhofen. Pressestelle Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Der Grabungsplan für Lauchheim "Mittelhofen" Pressestelle Archäologische Ausgrabungen: Der Grabungsplan für Lauchheim "Mittelhofen" Bild in Detailansicht öffnen Die Ostalb mit Lauchheim gut 1.300 Jahre später. Pressestelle Foto: LAD, O. Braasch, Landshut Bild in Detailansicht öffnen

Archäologen und Forschende haben mehr als 1.300 frühmittelalterliche Gräber bei Lauchheim (Ostalbkreis) ausgegraben. Das Gräberfeld gilt als bislang größter bekannter Bestattungsplatz aus der Merowingerzeit in Süddeutschland.

Der Bestattungsplatz wurde mehr als 200 Jahre genutzt, in der Merowingerzeit zwischen dem 5. und dem 7. Jahrhundert. Die Funde seien jetzt vollständig erfasst, sagt Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege. Die Gräber und zehntausende Grabbeigaben wurden in einem Forschungsprojekt ausgewertet, dessen letzter Teil der Ergebnisse am Freitag in Ellwangen vorgestellt wurde.

SWR Aktuell: Weiß man jetzt alles über das Gräberfeld in Lauchheim?

Jonathan Scheschkewitz: Definitiv nicht. In gedruckter Form liegen sämtliche Gräber nun in einem Katalog vor, sie stehen damit auch der Wissenschaft zur Verfügung. Genau darum ging es auch. Wir haben uns natürlich auch um die Auswertung dieses Gräberfeldes gekümmert, aber es bietet derartig viel Potential für neue Fragestellungen, dass das sicherlich noch Generationen beschäftigen wird.

SWR Aktuell: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die durch diese Grabungen rausgefunden wurden?

Scheschkewitz: Es gibt natürlich Aspekte, die besonders hervorstechen. Eine Anthropologin hat sich die Menschenknochen einmal genauer angeguckt. Nicht nur, um Geschlechterbestimmung und Altersbestimmung vorzunehmen, sondern auch Traumata zu untersuchen.

Da geht es um Verletzungen, und in dem Zusammenhang ist es natürlich interessant, wie viele Verletzungen wir dort feststellen: Verletzungen, die auf Kampfhandlungen zurückzuführen sind, aber auch Verletzungen, die auf häusliche Gewalt beispielsweise Rückschlüsse erlauben. Das ist natürlich hochinteressant zu sehen, wie viel wir dort in einer frühmittelalterlichen Gesellschaft erfassen können. Dann haben wir Indizien auch für Krankheiten.

"Es gibt erste DNA-Untersuchungen, die vorgenommen worden sind. Da haben wir einen sehr frühen Beleg für Lepra dort auf einem der Gräberfelder nachweisen können."

Von rein archäologischer Seite ist natürlich auch ganz spannend, sich das Fundmaterial mal anzugucken und zu sehen, was für Netzwerke wir dort erfassen. Also wie war eine frühmittelalterliche Gesellschaft vernetzt mit der Region oder auch mit weiteren, internationalen Kontakten.

SWR Aktuell: Wieso ist es wichtig für uns, zu wissen, wie diese Menschen gelebt haben beziehungsweise woran sie gestorben sind?

Scheschkewitz: Das ist dem Menschen eigen, dass er Interesse an der eigenen Vergangenheit hat. Es ist wichtig zu wissen, wo kommen wir her. Und es werden immer wieder Aspekte festgestellt, die auch für die heutige Gesellschaft wichtig sind. Beispielsweise der Teilaspekt Migration.

"Wir können Migration auf archäologischer Ebene in einem großen Umfang feststellen und eben auch feststellen, dass es zur Gesellschaft gehörte und einen ganz wichtigen Aspekt für die Entwicklung einer Gesellschaft dargestellt hat."

Ein anderer ganz aktueller Aspekt sind natürlich auch Krankheitsbilder: Wann treten Krankheiten auf? Wie geht die Gesellschaft damit um? Wir haben Untersuchungen durch DNA-Analysen, Lepra haben wir beispielsweise aus Lauchheim.

Und wir können natürlich durch diese DNA-Analysen mittlerweile feststellen, welche Form dieser Krankheit wo zuerst auftritt und wie sie sich verbreitet. Das ist natürlich eine nicht ganz unerhebliche Fragestellungen für die heutige Gesellschaft.