Betrunkener Lastwagenfahrer schläft in Nersingen auf Hupe ein

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat am Mittwoch in Nersingen unfreiwillig die Polizei auf seine Spur gebracht: Er schlief über dem Lenkrad ein - und kam dabei auf die Hupe.

Ein schlafender und gleichzeitig hupender Lastwagenfahrer hat am Mittwochmittag in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) auf sich aufmerksam gemacht. Zeugen verständigten die Polizei, die rückte an und kontrollierte den 33-Jährigen.

Hupender Fahrer hatte 1,1 Promille Alkohol im Blut

Als die Polizisten in dem Gewerbegebiet eintrafen, in dem der Lastwagen an einer Straße stand, war der Fahrer wieder wach. Sie stellten allerdings fest, dass der 33-Jährige ziemlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Laut Fahrtenschreiber war der Mann mit seinem Lastwagen kurz zuvor noch unterwegs gewesen. Die Beamten entdeckten außerdem frische Unfallspuren und nahmen den Fahrer schließlich mit auf die Dienststelle. Dort sei er aggressiv geworden und auf die Beamten losgegangen.