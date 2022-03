Lastwagenfahrer demonstrieren in Ulm und Neu-Ulm gegen hohe Spritpreise

30 bis 40 Lkw-Fahrer haben in ihren Fahrzeugen am Samstagvormittag in Ulm und Neu-Ulm mit einem Hupkonzert gegen die hohen Spritpreise protestiert. Der Protest war nicht angemeldet.

Mit Transparenten auf ihren Anhängern beteiligten sich Lastwagenfahrer am Samstagvormittag an einem Protest gegen hohe Spritpreise in Ulm und Neu-Ulm. z-Media, Ralf Zwiebler Auf Transparenten standen Sprüche wie "Stoppt die Abzocke" und "Heute fahren wir noch und morgen sind die Regale leer". Nach Angaben eines Polizeisprechers ist die Lkw-Kolonne unter anderem durch die Neue Straße in der Ulmer Innenstadt gefahren. Protest der Lkw-Fahrer gegen Dieselpreis war nicht angemeldet Der Protest sei nicht angemeldet worden, sonst hätte die Polizei nach eigenen Angaben besser darauf reagieren können. Da die Lastwagenfahrer bei ihrer Protestfahrt jedoch nicht stehen blieben, hielten sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen. Die Lastwagen sind von Ulm noch nach Neu-Ulm gefahren. Neu-Ulm Kunden müssen bald mehr für Lkw-Transporte zahlen Hohe Spritpreise: BW-Speditionsverband spricht von "dramatischer Entwicklung" Im Gütertransport ziehen demnächst die Preise an. Wegen des hohen Dieselpreises werden Speditionen teurer. Doch die Branche hat noch ein anderes Problem. mehr... Verband der Spediteure: Situation hat sich dramatisch verändert Den Spediteuren machen die hohen Dieselpreise Sorgen. Die Situation habe sich "seit dem Wochenende dramatisch verändert", so schrieb es der Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg auf SWR-Anfrage. Die Spediteure würden, je nach Größe des Betriebs, durch die kurzfristig gestiegenen Dieselpreise mit mehreren 100.000 Euro belastet. Mehrere Speditionen haben aber schon Preissteigerungen angekündigt, um die Mehrbelastung aufzufangen.