per Mail teilen

Auf der A8 zwischen Ulm-Ost und dem Kreuz Ulm-Elchingen kommt es am Donnerstagmorgen zu Störungen. Dort hatte am Morgen ein Lastwagen Betonplatten verloren, die Fahrbahn musste gesperrt werden. Die Bahn war laut Polizei schnell geräumt, der Winterdienst muss an der Stelle aber noch die Fahrbahn streuen.