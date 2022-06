Unfall bei Laichingen: Lastwagen mit Gasflaschen in Brand geraten

per Mail teilen

Ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen ist am Mittwoch bei Laichingen im Alb-Donau-Kreis von der Straße abgekommen und in Brand geraten.

Der Gefahrguttransporter kippte laut Polizei bei dem Unfall bei Laichingen-Suppingen in den Graben. Einige der geladenen Gasflaschen explodierten durch das Feuer. Daher war es zunächst schwer, den Brand zu löschen.

Lastwagen mit Gasflaschen brennt - Zeugen retten den Fahrer

Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersthelfer hatten ihn aus dem Fahrzeug gerettet, so ein Polizeisprecher. Warum er von der Straße abkam, ist laut Polizei noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden.

Die Landstraße bei Laichingen war für die Bergung bis zum Abend in beide Richtungen voll gesperrt. Warum der Gefahrgutlaster am Mittwoch von der Straße abkam und in Flammen aufging, war zunächst unklar. Der Schaden wird derzeit auf 60.000 Euro geschätzt.