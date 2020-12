Die Ministerpräsidenten haben beschlossen, dass ab Mittwoch die meisten Länden schließen müssen. Auch die Ulmer Fußgängerzone ist in diesen Tagen voll, aber nicht immer sind in den Taschen Geschenke für die Familie.

Diane Pinto, ihr Mann und die beiden kleinen Kinder tragen volle Taschen durch die Fußgängerzone. Sie scheinen auf den letzten Drücker noch einmal ordentlich eingekauft zu haben. In ihren Taschen haben sie aber Decken, Kissen und Hundefutter für Obdachlose. Denen, die in der Fußgängerzone sitzen, haben sie schon etwas geschenkt. Noch sind sie auf der Suche nach weiteren Obdachlosen.

Auch diese Familie war kurz vor Shutdown noch einmal in Ulm einkaufen SWR

Wollpullis unterm Weihnachtsbaum

In einem Wollladen war in den vergangen Tagen sehr viel los. Die Leute hätten auffallend große Mengen an Wolle eingekauft, registrierte Chefin Anke Korschelt. Viele wollen wohl an Weihnachten etwas Selbstgestricktes verschenken. Es könnten also in diesem Jahr viele Lockdown-Pullis und -Socken unterm Christbaum liegen.

Entspannte Lage in der Fußgängerzone

Viele Einzelhändler berichten dagegen, dass zuletzt der Ansturm ausgeblieben war. Auch laut eines Filialleiters sei in seinem Supermarkt zuletzt nicht mehr los gewesen als an anderen Tagen. Diejenigen die kommen seien entspannt. Die meisten scheinen aus dem Frühjahr zu wissen, wie sie sich auf den Shutdown vorbereiten müssen. Zur Beruhigung trägt offenbar bei, dass sie aus dem Frühjahr wissen: Supermärkte bleiben offen. Die meisten begrüßen den harten Lockdown.