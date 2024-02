Wer in Ulm seine Steuererklärung abgibt, wartet etwa 68 Tage auf einen Bescheid. Doppelt so schnell geht es in Sinsheim – 34 Tage. Ulm ist damit laut einer Studie des Internet-Portals Lohnsteuer-kompakt.de das langsamste Finanzamt in Baden-Württemberg. Hintergründe dazu von SWR1-Reporter Frank Wiesner