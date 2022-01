per Mail teilen

Ein Unfall auf der A8 bei Dornstadt hat am Sonntagvormittag zu einem langen Stau in Fahrtrichtung Stuttgart geführt. Eine Autofahrerin hatte laut Polizei wegen eines Streufahrzeuges plötzlich die Spur gewechselt. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt, ein Mensch leicht verletzt. Der Stau mit vielen Reiserückkehrenden löste sich erst nach Stunden auf.