Die Alb-Donau-Kliniken wollen ihr Krankenhaus in Langenau in eine Fachklinik für Alters- und für Innere Medizin umwandeln. Jetzt wurde ein Konzept bis 2025 beschlossen.

Langenau bekommt eine Fachklinik für Inneres. Pressestelle Alb-Donau-Kreis

Die Pläne sind Teil des Zukunftskonzepts 2025. Demnach soll sich der Standort Langenau (Alb-Donau-Kreis) auch auf die Versorgung von Rheuma-Patienten und als ambulantes OP-Zentrum spezialisieren.

Spezialisierung der Krankenhäuser geht weiter

Drei Krankenhäuser gibt es im Alb-Donau-Kreis: Wer ein Kniegelenk braucht oder ein Herzproblem hat, fährt meist nach Ehingen. Wen Magen oder Darm plagen, der lässt sich vermutlich im Blaubeurer Krankenhaus versorgen. Und die Spezialisierung der Krankenhäuser geht weiter: Auch das Langenauer Krankenhaus bekommt nun seinen eigenen Spezialbereich.

So soll es in Zukunft wirtschaftlich mithalten können mit anderen Kliniken. Die Umwandlung in eine Fachklinik für Innere Medizin mit 80 stationären Betten in Langenau soll im nächsten Jahr beginnen. Das beschloss die Gesellschafterversammlung der ADK GmbH, die die drei Krankenhäuser unterhält. Die allgemeine Innere Medizin soll etwa doppelt so groß und die Akutgeriatrie ausgebaut werden.

Andererseits wird es in Zukunft in Langenau keine Chirurgie mehr geben. Für viele Operationen sei eine stationäre Behandlung nicht mehr nötig, oft reiche eine ambulante, sagt ADK GmbH Geschäftsführer Wolfgang Schneider. Die soll es an der Langenauer Klinik auch künftig geben. Auch für anderen Klinik-Standorte im Alb-Donau-Kreis hat die ADK GmbH am Montag eine Zukunftskonzeption bis zum Jahr 2025 verabschiedet. So wird in Blaubeuren die Intensivstation erweitert, und Ehingen soll einen Neubau erhalten.