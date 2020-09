per Mail teilen

Reiserückkehrer, die sich an der A8 bei Dornstadt auf Corona testen ließen, müssen teils lange auf ihr Ergebnis warten. Nach Angaben des Sozialministeriums ist eine Wartezeit von vier bis fünf Tagen möglich. Ein Grund sei der große Andrang vor allem an den Hauptreisetagen Freitag und Samstag gewesen. Vorrang habe außerdem die Übermittlung der positiven Testergebnissen. Die Teststation auf dem Parkplatz Kemmental bei Dornstadt war vergangenen Donnerstag in Betrieb gegangen.