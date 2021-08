per Mail teilen

Es regnet, regnet regnet. Überflutete Felder und Wiesen sind deshalb zurzeit überall zu entdecken. Heißt also: Land unter bei der Landwirtschaft. Oder wie dramatisch ist die Lage?

Entwarnung erstmal von der Ostalb; Da ist der viele Regen der letzten Zeit fast schon von Vorteil gewesen. Denn auf der Alb gibt es normalerweise eher das Problem, dass das Wasser schnell durchs Karstgestein davon sickert. "Aktuell sind die Humusschichten ordentlich mit Wasser gesättigt", sagt Bauernverbandsvorsitzender Hubert Kucher. Und er klingt gar nicht besorgt. Im Gegenteil: "Im Moment sind wir zufrieden, wie's gewachsen ist. Die Wiesen stehen grün da, wir haben auch Erträge."

Mit Regen kommt die Landwirtschaft auf der Ostalb klar

Bisher sei der Regen kein Problem gewesen. Und er ergänzt: "Wir sind auch dankbar. Wenn man an die anderen Jahre zurück denkt, ist es richtig toll, dass wir jetzt auch mal ein nasses Jahr haben." Damit könnten er und die anderen Bauern und Bäuerinnen auf der Ostalb umgehen. "Und wenn ich an den Wald denke: Ich bin ganz glücklich darüber, dass er dieses Jahr so viel Wasser bekommt. Das war auch notwendig, denn der wäre uns sonst weg getrocknet."



Auch im Kreis Neu-Ulm bestehe kein Grund zur Panik, so die Kreisbäuerin Christiane Ade. Selbst wenn manche Bäuerin oder mancher Bauer mit der Lage der Äcker etwas Pech hat. "Im Kreis Neu-Ulm haben wir ja Riedlandschaften", erklärt Ade. "Da steht gerade das Wasser in den Wiesen. Und somit ist es dann natürlich schwierig mit Heu Machen und Gras silieren." Ein paar Wasser freie Tage wären dringend nötig.



Platzregen und Gewitter

Den Platzregen, der mit den Gewittern herunterkam, habe das Getreide einigermaßen gut verkraftet, sagen die Landwirtin und der Landwirt. Aber der Hagel, kürzlich auf der Ostalb, der habe auf einzelnen Feldern Schaden angerichtet. Dennoch: Im Großen und Ganzen sind die meisten Landwirte bisher zurfrieden mit der diesjährigen Entwicklung auf den Feldern.

Doch die große Ernte steht erst noch bevor. Demnächst geht's los. Den Auftakt macht die Wintergerste, dann folgen Dinkel, Raps und Weizen. Zum Ernten brauchen die Landwirtinnen und Landwirte aber unbedingt trockene Felder. Deshalb komme es nun darauf an, dass spätestens nächste Woche eine Schönwetterperiode startet. Sonne und Wärme sind nun von großer Bedeutung. Bleiben die Äcker nämlich feucht, müssen die Feldfrüchte erstmal aufwendig getrocknet werden. Und das ist teuer. Außerdem könnten ihre schweren Bulldogs beim Ernten Flurschäden auf den Äckern anrichten. Denn feuchter Boden gibt leicht nach.

Grundsätzlich sind Christiane Ade und Hubert Kucher optimistisch, dass die Schönwetterperiode nächste Woche wirklich startet. Hubert Kucher: "Aber wenn wir nochmal 14 Tage schlechtes Wetter haben, dann wächst die Gerste aus." Das heißt: In der Ähre schiebt der Keimling. Dann wird die Gerste wertlos. "Das wäre dann ein großer Schaden. Dann wäre sie nicht mehr lagerfähig, dann hätten wir ein riesiges Problem."