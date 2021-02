per Mail teilen

Es gibt nicht wenige in der CDU, die die vorangegangene Landtagswahl lieber vergessen würden. Manuel Hagel gehört vermutlich nicht dazu: Er holte 2016 das landesweit beste Ergebnis.

Was den Stimmenanteil angeht, war bei der Landtagswahl 2016 in der CDU keiner erfolgreicher als Manuel Hagel. privat

Hagel sammelte in seinem Wahlkreis Ehingen 36,3 Prozent der Stimmen für die CDU. Niemand von der Union holte mehr in einer für die Partei miserablen Wahl. Die Landes-CDU machte den Senkrechtstarter kurz darauf zu ihrem Generalsekretär. Der inzwischen 32-jährige gelernte Bankfachwirt hat beste Chancen, wieder direkt in den Landtag einzuziehen.

Der als gemäßigt geltende Daniel Rottmann (Bild) verlor bei der Kandidatenaufstellung gegen Eugen Ciresa. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Christoph Schmidt

AfD geht mit anderem Kandidaten ins Rennen

Der zweite Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ehingen ist Daniel Rottmann von der AfD. Der als gemäßigt geltende Rottmann verlor allerdings bei der Kandidatenaufstellung gegen Eugen Ciresa, den AfD-Kreisvorsitzenden für Ulm und den Alb-Donau-Kreis. Ciresa tritt auch noch im Wahlkreis Ulm an. Den 51-jährigen Rottmann stellte die AfD dann im Badischen auf, im Wahlkreis Freiburg.

Die Grünen schicken den Blausteiner Kinderarzt Robert Jungwirth ins Rennen. privat

Für die Grünen tritt Robert Jungwirth an. Der Kinderarzt aus Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist seit mehr als 20 Jahren in der Kommunalpolitik und holte zweimal die meisten Stimmen bei der Gemeinderatswahl in Blaustein. Daneben ist er Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag.