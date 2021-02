per Mail teilen

Jahrzehntelang war der Wahlkreis Ulm eine sichere Bank für die CDU - bis 2016. Da ging das Direktmandat plötzlich an Jürgen Filius von den Grünen. Doch der Rechtsanwalt tritt nicht mehr an.

Für die Grünen kandidiert in diesem Jahr Michael Joukov-Schwelling. Sein Vorgänger Jürgen Filius hatte vor fünf Jahren im Wahlkreis ein noch besseres Ergebnis als die Grünen landesweit geholt. Seine eigenen Chancen schätzt Joukov-Schwelling zurückhaltend ein, er wolle "nicht überheblich werden, es ist nicht gesagt, dass es gelingt, das Mandat zu verteidigen".

Joukov-Schwelling will sich für das S-Bahn-System Donau-Iller einsetzen, für bessere Radwege und mehr öffentlichen Nahverkehr. Zunächst sieht er aber die "Corona-Maßnahmen und die Wiederbelebung der Wirtschaft" als die wichtigsten Themen, "sowie die Weichenstellung für die künftige wirtschaftliche Entwicklung".

"Wir werden über 45.000 Schreiben an die Wähler*innen versenden, mit handschriftlicher Anrede und Signatur." Michael Joukov-Schwelling, Kandidat der Grünen im Wahlkreis Ulm

Wahlkampf ist für den Kandidaten der Grünen in diesem Jahr echte Handarbeit, teilte er mit: Er und seine Ersatzkandidatin Elena Weber wollten "über 45.000 Schreiben an die Wähler*innen versenden, mit handschriftlicher Anrede und Signatur".

privat

Thomas Kienle tritt für die CDU an

Es wird also spannend, ob der Vorsitzende der Ulmer CDU-Stadtratsfraktion, Thomas Kienle, dieses Mal das Direktmandat für die CDU zurückerobern kann. Es ist das "klare Ziel" von Kienle, den Wahlkreis Ulm zu gewinnen. 2016 verpasste er mit gut 25 Prozent der Stimmen den Einzug in den Landtag. Er will sich besonders für die mittelständische Wirtschaft einsetzen, damit sie gut aus der Corona-Krise kommt. Außerdem muss es Hilfe für Kulturschaffende und Soloselbstständige geben, damit "keiner auf der Strecke bleibt". Und es gelte, Arbeitsplätze von morgen zu schaffen, zum Beispiel im Bereich der Wasserstofftechnologie.

Seinen Wahlkampf macht er mit einer "Vielzahl von Videokonferenzen", zu denen teilweise auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Themen sind unter anderem die Hochschullandschaft, die Regio-S-Bahn oder synthetische Kraftstoffe.

SPD-Politiker Martin Rivoir ist seit 2001 im Stuttgarter Landtag vertreten. privat

Martin Rivoir hofft auf einen Verbleib im Stuttgarter Landtag. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende ist seit 20 Jahren Abgeordneter. Ein Wahlkampfthema ist unter anderem der Ausbau der Regio-S-Bahn, der seit Jahren nicht so recht vorankommt. Rivoir nennt, abgesehen von der Bewältigung der Corona-Pandemie, Klimaschutz und Verkehrspolitik als wichtige Themen. Außerdem will er die Wissenschaftsstadt in Ulm voranbringen.