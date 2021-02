per Mail teilen

Eines ist sicher: Der Wahlkreis Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wird ein neues Gesicht in den Landtag schicken. Denn der langjährige CDU-Abgeordnete Stefan Scheffold tritt nicht mehr an.

25 Jahre lang vertrat Stefan Scheffold den Wahlkreis im baden-württembergischen Landesparlament. Bei dieser Wahl geht der 61-jährige, ehemalige Staatssekretär im Finanzministerium nicht mehr an den Start. Tim Bückner, 37 Jahre alt und Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Ostalb, rechnet sich gute Chancen aus, ihn zu beerben.

Tim Bückner (CDU) rechnet sich gute Chancen auf die Nachfolge von Stefan Scheffold aus privat

In einer stark von der Autozulieferindustrie geprägten Region sieht er eine der wichtigsten Aufgaben darin, Alternativen zum klassischen Verbrennungsmotor zu fördern. Schärfste Konkurrenz dürfte die Grünen-Kandidatin und Kreisrätin Martina Häusler sein.

Kreisrätin Martina Häusler tritt für die Grünen an. privat

Die AfD und ihr Kandidat Ruben Rupp lieferten Schlagzeilen, weil beim Wahlkampfauftakt in Schwäbisch Gmünd trotz der Corona-Pandemie 130 Menschen zusammenkamen.

Ruben Rupp lieferte Schlagzeilen, weil beim Wahlkampfauftakt trotz Corona-Pandemie 130 Menschen zusammenkamen. Imago Imago/onw-images

Tim Bückner bedauert, dass die Corona-Pandemie im Wahlkampf nur wenig persönliche Kontakte zulässt. Er versucht, über Facebook und Instagram potentielle Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Er bietet eine Telefonsprechstunde an, besucht Unternehmen und Verbände und setzt auf Flyer und Wahlplakate.

Das bewegt die Menschen rund um Schwäbisch Gmünd

Das Top-Thema im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd ist die Sorge um Arbeitsplätze, weil die Corona-Pandemie die Krise in der Autozulieferindustrie noch verschärft hat. Eberspächer schließt seinen Standort in Schwäbisch Gmünd. Bosch AS baut massiv Arbeitsplätze ab und auch Voestalpine hat Stellenstreichungen angekündigt.

Bückner will sich außerdem für gute Lebensbedingungen auf dem Land einsetzen und nennt als Stichworte die ärztliche Versorgung und gute Verkehrsverbindungen. Für Martina Häusler steht nach eigenen Angaben der Umweltschutz "an erster Stelle und muss ganz selbstverständlich jedes (politische) Handeln bestimmen".