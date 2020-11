per Mail teilen

Die Landstraße 1060 zwischen Ellwangen und Kirchheim am Ries wird möglicherweise kurzfristig in den Landesverkehrswegeplan aufgenommen. Das teilt das Landratsamt des Ostalbkreises mit und bezieht sich auf ein Schreiben des Verkehrsministeriums. Anwohner haben auf Grund des steigenden Verkehrs auf der Straße in den letzten Jahren bereits Bürgerinitiativen gegründet.