Wenig Interesse an Corona-Impfungen - ein Impfstandort schließt

Das Landratsamt in Dillingen registriert weiterhin ein nachlassendes Interesse an Impfungen. Deshalb soll die Impfkampagne ab dem Wochenende kleiner gefahren werden. Man habe nichts unversucht gelassen, um die Impfbereitschaft zu verstärken, teilte das Landratsamt mit. Viel versprochen habe man sich vom neuen Impfstoff Novavax, aber die Nachfrage blieb von Anfang an zäh. Aufgrund des nachlassenden Interesses wird am Sonntag einer der Impfstandorte im Landkreis geschlossen: nämlich jener in der Riedblickhalle in Buttenwiesen. Ab Dienstag werden nur noch in Gundelfingen und Dillingen Impfungen verabreicht. Ab April bleibt dann nur noch ein einziges Impfzentrum übrig: Es ist der Standort in Dillingen. Am kommenden Samstag bietet das Impfzentrum in Gundelfingen übrigens einen Kinderimpftag für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.