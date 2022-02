Kontaktnachverfolgung: Gesundheitsamt Neu-Ulm kapituliert

Das Gesundheitsamt Neu-Ulm ist nicht mehr in der Lage, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten festzustellen und zu informieren. Das Amt appelliert an die Eigenverantwortung.

Die Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm liegt laut Robert Koch-Institut seit einer Woche über der 1.000er-Marke. Täglich kommen laut Landratsamt hunderte neue Corona-Fälle hinzu. Auch im Gesundheitsamt selbst gebe es viele Krankmeldungen.

Kontaktpersonen selbst informieren

Es sei zwar bereits Unterstützung aus anderen Behörden angefragt, heißt es. Dennoch sei die Arbeit nicht zu schaffen. Wer einen positiven PCR-Test erhalten habe, solle deshalb selbst mögliche Kontaktpersonen informieren. Eine Kontaktnachverfolgung durch das Amt findet laut Mitteilung des Landratsamtes nur noch in Ausnahmefällen statt - etwa bei Infektionen in Altenheimen und Krankenhäusern. Auch an Schulen sei eine Nachverfolgung von Kontakten nicht mehr möglich. Deshalb habe man die Schulen bereits in einem Infoschreiben um Mithilfe gebeten.

BW setzt bereits länger auf Eigenverantwortung

Die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg ist bereits vergangenes Jahr weggefallen. Infizierte unter anderem in Heidenheim und Ulm sollen seit November ihre Kontakte selbst benachrichtigen. Laut baden-württembergischem Sozialministerium ist es auch nicht erforderlich, sich bei einem positiven Test selbst an das Gesundheitsamt zu wenden.