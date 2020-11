Das Landratsamt Heidenheim bekommt mehr Personal und Bürocontainer für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Man sei personell und räumlich bei der Umsetzung von Maßnahmen an die Grenzen gestoßen, heißt es in einer Mitteilung. Wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen brauche es mehr Personal für die Nachverfolgung, das Quarantäne- und das Bürgertelefon. Um die Mitarbeiter unterzubringen, wurden acht Bürocontainer mit insgesamt 16 Arbeitsplätzen im Innenhof des Landratsamtes Heidenheim aufgebaut. Sie sollen am Montag in Betrieb gehen. Personelle Unterstützung bekommt das Landratsamt auch von der Stadtverwaltung Heidenheim, dem Kreisabfallwirtschaftsbetrieb, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und aktuell sechs Bundeswehrsoldaten. Derzeit befinden sich im Kreis Heidenheim 1.200 Menschen in Quarantäne. Der sieben-Tage-Inzidenzwert liegt laut RKI derzeit bei 128,8.